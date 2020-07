Endnu en mand er anholdt for overgreb på 11-årig dreng

To mænd på 28 og 29 år er sigtet for at have misbrugt en 11-årig dreng. Den ene stilles for en dommer onsdag.

En 28-årig mand fremstilles onsdag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Kolding i en sag om overgreb begået mod en dreng på 11 år.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Han mistænkes for at have forulempet barnet sammen med en anden mand.

Den anden formodede gerningsmand - en 29-årig mand fra Vejle - er allerede varetægtsfængslet i sagen.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør i sidste uge.

Under retsmødet erkendte den 29-årige, at han i december 2018 og yderligere to gange derefter havde forgrebet sig på barnet.

Foruden voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje blev manden sigtet for blufærdighedskrænkelse og for at have været i besiddelse af børneporno.

Pornoen skulle han have distribueret. Også disse forhold erkendte han.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad blev overgrebene begået i et boligområde i Vejle.

Vicepolitiinspektør Carsten Thostrup fra Sydøstjyllands Politi har oplyst til avisen, at den anholdte, der stilles for en dommer onsdag, er "sigtet for at have voldtaget drengen i forening med den 29-årig mand".