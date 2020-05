Endnu en kommunalpolitiker forlader Dansk Folkeparti

For en uges tid siden kom det frem, at to kommunalbestyrelsesmedlemmer i Vordingborg Kommune havde forladt Dansk Folkeparti til fordel for Nye Borgerlige.

Mandag meddeler byrådsmedlem Tina-Mia Eriksen fra Ringsted Kommune på Facebook, at hun ligeledes forlader Dansk Folkeparti. Det sker til fordel for De Konservative.

- At skifte parti er ikke et nemt valg for en politiker, men dette er en velovervejet beslutning, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er den rigtige, hvis jeg skal have mulighed for at gennemføre den politik, jeg står for.

- Jeg er med tiden blevet mere borgerlig, end da jeg startede i politik. Eksempelvis når det angår ønsket om at sænke skatten og holde fast i en ansvarlig økonomisk politik samt udlændingepolitik, skriver hun.

Med Tina-Mia Eriksens afgang har Dansk Folkeparti nu to medlemmer i Ringsted Byråd. Det samme har De Konservative.

Dansk Folkeparti er i øjeblikket præget af en for partiet sjældent set utilfredshed fra partiets bagland, der har luftet utilfredshed med partiets ledelse.

I sidste uge sagde Heino Hahn og John Pawlik fra Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse farvel til partiet.

Det skete med følgende svada fra John Pawlik:

- De er ved at lave en dødssejler derinde (på Christiansborg, red.). Det er jeg ked af. Vi kan bare ikke forene os med Dansk Folkeparti mere, sagde han til TV2 om skiftet.

Sidste år fik Dansk Folkeparti to katastrofevalg, hvor partiet først gik fra fire medlemmer til ét medlem af Europa-Parlamentet, og dernæst gik partiet tilbage fra 37 til 16 mandater ved folketingsvalget.

I den seneste meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter fra mandag står Dansk Folkeparti til at få 6,4 procent af stemmerne.

Ved folketingsvalget sidste år fik partiet 8,7 procent af stemmerne, hvilket altså resulterede i den store tilbagegang.