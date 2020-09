Forsvarsminister Trine Bramsen (S) siger i et svar til Folketingets Forsvarsudvalg, at endnu en medarbejder fra Forsvarets Efterretningstjeneste er hjemsendt. (Arkivfoto)

Endnu en efterretningsansat er hjemsendt efter anklager

Berlingske erfarer, at en mangeårig medarbejder i FE er fritaget for tjeneste grundet anklager om lovbrud.

Endnu en ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er hjemsendt efter anklager fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) om alvorlige lovbrud.

Det skriver Berlingske.

Avisen erfarer, at den unavngivne medarbejder - som har arbejdet i FE i årtier - er sendt hjem på grund af den aktuelle sag.

Hjemsendelsen er blevet bekræftet af forsvarsminister Trine Bramsen (S) i et svar til Folketingets Forsvarsudvalg.

Også Forsvarsministeriet bekræfter over for Ritzau, at endnu en medarbejder er blevet fritaget fra tjeneste indtil videre.

Ministeriet ønsker ikke at dele andre oplysninger.

Med hjemsendelsen er i alt fem medarbejdere fra FE nu hjemsendt.

Først blev chefen for FE, Lars Findsen, og to ledende medarbejdere fritaget for tjeneste 21. august.

Derefter meddelte Forsvarsministeriet 24. august, at også Thomas Ahrenkiel, tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, var fritaget for tjeneste som konsekvens af sagen. Thomas Ahrenkiel var i øvrigt chef for FE indtil 2015.

Nu er en femte medarbejder fra FE altså blevet fritaget for tjeneste, fremgår det i svaret fra Trine Bramsen.

- Efterfølgende er yderligere en medarbejder i FE blevet fritaget for tjeneste indtil videre, skriver hun.

I svaret fortæller forsvarsministeren videre, at der ikke er taget stilling til, om eller i givet fald hvilken betydning sagen skal have for de hjemsendte medarbejderes ansættelsesforhold.

- Men det er blevet vurderet, at de pågældende indtil videre bør fritages for tjeneste. Der vil løbende blive taget stilling til, om det fortsat er nødvendigt, at de pågældende er fritaget for tjeneste, skriver Trine Bramsen.

Anklagerne fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) blev fremlagt 24. august.

Her lød det blandt andet fra tilsynet, at FE fra 2014 til 2020 i forbindelse med kontroller har "tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold".

Flere medier har efterfølgende beskrevet, at det er et særligt samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA, der ligger til grund for centrale dele af den kritik, som TET har rejst.

Forsvarsministeren har som følge af anklagerne varslet en undersøgelse af sagen.