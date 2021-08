Endnu en bil ramt af stenkast på svensk motorvej

Episoden fandt sted ved en afkørsel nær byen Skurup og forårsagede flere skader på bilens forrude.

Det er 118. gang i år, at svensk politi har åbnet en sag om stenkast mod biler på E65.

Langt de fleste af episoderne har modsat fredag været rettet mod danske biler.

Dele af E65 blev efterfølgende afspærret, mens politiet ledte efter beviser. Politiet har ifølge TT også udarbejdet en anmeldelse om forsøg på groft overfald, men ingen mistænkte er endnu blevet anholdt.

De første meldinger om stenkast på E65 kom tilbage i april.

Siden har svensk politi styrket indsatsen langs vejrstrækningen. Ingen er dog blevet anholdt for at stå bag de farlige stenkast, lige som politiet heller ikke er kommet meget nærmere et motiv.

Der er udlovet en dusør på godt 20.000 danske kroner til den, der kan hjælpe politiet med at finde frem til stenkasterne.

Pengene kommer fra private og har ingen forbindelse til politiets efterforskning.

E65 bruges ofte af danskere, der skal til den bornholmske by Rønne via færge fra Ystad.

Svensk politi har tidligere vurderet, at stenkast mod danske biler udgør omkring 95 procent af alle sager på strækningen.

Bliver man udsat for stenkast, opfordrer politiet til, at man straks holder ind til siden og kontakter det svenske politi. Det gør det nemmere for politiet at nå ud og undersøge sagen, inden gerningsmænd når at få et for stort forspring.