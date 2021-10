Endnu 670 coronatilfælde - højeste tal siden 3. september

- Det er et tal, som bevæger sig i den forkerte retning. Det var også højt i går, og det er ærgerligt, at det ser ud til, at der er en stigning på vej, siger Christian Wejse, speciallæge i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

Han understreger dog, at det er svært at bedømme fra den ene dag til den anden.

- Men det kan være, at vi er på vej mod et højere niveau, end det vi ellers har ligget på den seneste måneds tid, siger han.

Han fortæller, at stigningen kan skyldes, at det er blevet efterår.

Antallet af indlagte falder med 10 til 88. Lige nu er der 14 af de indlagte, der er indlagt på intensivafdeling, hvoraf 9 ligger i respirator. Torsdag var 11 personer indlagt på intensivafdeling, og 8 personer lå i respirator.

Christian Wejse fortæller, at man ikke kan kæde de daglige smittetal sammen med antallet af indlagte samme dag.

- Men det er klart, at hvis vi kommer til at have et højere antal smittede, vil der være nogle af dem, der får brug for at blive indlagt.

Han mener dog ikke, at der er grund til bekymring på nuværende tidspunkt.

- Vi har en meget høj vaccinationsdækning i befolkningen, og det er et meget lavt antal indlagte, som vi godt kan håndtere, siger han.

Der er det seneste døgn registreret et dødsfald blandt de smittede.

I alt er der registreret 2669 coronarelaterede dødsfald i Danmark.

De 670 smittede er fundet blandt 42.442 PCR-test, som er dem, hvor man podes i svælget.

Dermed er positivprocenten på 1,64. Det betyder at 1,64 procent af PCR-testene var positive for coronavirus.

Det seneste døgn har 7254 personer fået et stik med en vaccine mod covid-19. Af dem er 1436 blevet færdigvaccineret.

Dermed er 74,7 procent af indbyggerne i Danmark - svarende til 4,38 millioner - færdigvaccinerede mod covid-19.

Desuden er 102.212 borgere i alt blevet revaccineret. Det er det, der også kaldes et tredje stik.