Endelig rapport på lægemiddel til coronapatienter færdig i maj

Professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet Jens Lundgren er tovholder på den europæiske del af forsøget med Remdesivir, hvor 42 danske patienter indgår.

Han fortæller, at der først kan drages endelige konklusioner af studiet i midten af maj. Og først der kan myndigheder verden over begynde at tage stilling til, om lægemidlet kan anvendes til behandling.

- Den sidste patient indgik i studiet den 19. april, og opfølgningen er på 28 dage, så rammer man ret fint medio maj, siger Jens Lundgren.

Ifølge professoren kan årsagen til, at der er fremlagt foreløbige resultater være, at der allerede nu kan påvises en markant behandlingseffekt, og så skal det frem i lyset.

De foreløbige resultater ændrer dog noget for de forsøgspersoner, der i øjeblikket modtager placebobehandling.

De vil nemlig alle sammen nu blive tilbudt at få behandling med Remdesivir.

I alt 1063 patienter er under forsøget blevet injiceret med enten Remdesivir eller et placebomiddel.

Jens Lundgren fortæller også, at studiet nok ikke bliver lavet en gang til, da det ville være uetisk endnu engang at give halvdelen af patienterne snydemedicin.

- Det her bliver studiet, der kommer til at stå for eftertiden, og det vil afklare, om man kan bruge det her præparat eller ej, siger Jens Lundgren.

Selv om den endelige konklusion ventes færdig i midten af maj, så er der stadig en lang række processor, der skal gennemføres, før Remdesivir kan anvendes på Covid-19-patienter verden over.

- Det er myndighederne, der træffer den beslutning. Den kan de ikke træffe i dag på baggrund af de foreløbige tal, der er lagt frem. Men de kan træffe beslutningen på baggrund af den endelige rapport, siger han.

Hvis midlet skulle blive godkendt, så vil den næste opgave være at producere midlet, og tage stilling til i hvor store mængder det er muligt at producere.

I Kina har man også undersøgt Remdesivir i et klinisk studie blandt 200 coronapatienter i storbyen Wuhan.

Det viste, at lægemidlet ingen effekt havde på coronapatienter.

- Det, der var problemet med det kinesiske studie, var, at det ikke nåede at inkludere nok forsøgspersoner, så det er et halvfærdigt studie. Vores studie har styrken til at give et klart svar, da det inkluderer nok forsøgspersoner, siger Jens Lundgren.

Den næste opgave for Jens Lundgren og forskerne bliver at finde ud af, hvilke andre præparater der kan have en gavnlig effekt sammen med Remdevisir.