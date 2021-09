Endelig løftes sløret for Daniel Craigs sidste Bond-film

Eller det var det i hvert fald, for med den nye Bond-film, "No Time to Die", sætter skuespilleren Daniel Craig det endegyldige punktum for sin karriere som agent 007.

Tirsdag har den 25. Bond-film omsider verdenspremiere i Royal Albert Hall i London, hvor Daniel Craig også indtager den røde løber. Og torsdag rammer den de danske biografer.

Oprindeligt skulle "No Time to Die" ellers have haft premiere i april sidste år, men filmen har været forfulgt af corona-udskydelser og sort uheld på optagelserne.

Set med danske briller bliver det særligt spændende at se David Dencik udfolde sig i rollen som den russiske videnskabsmand Valdo. Han bliver kidnappet af superskurken Safin spillet af Rami Malek, der slog bredt igennem som Freddie Mercury i "Bohemian Rhapsody".

Dansk-svenske David Dencik har tidligere haft internationale roller som i HBO-serien "Chernobyl". Men han har aldrig været med i et projekt med så meget hemmelighedskræmmeri som en Bond-film, fortæller han.

46-årige David Dencik fik også æren af at være med i Daniel Craigs allersidste scene som James Bond.

- Det var ret fedt og ret rørende, fortæller David Dencik og fortsætter:

- Scenen i sig selv var ikke kompliceret, men fordi det var den allersidste dag for ham, var det som at se en æra gå i graven. Efterfølgende holdt han en meget fin og rørende tale, hvor han også selv blev ret rørt.

"No Time to Die" er den femte Bond-film med Daniel Craig i hovedrollen. Og siden han som den syvende skuespiller indtog rollen for første gang i "Casino Royale" i 2006, er historien - som noget helt nyt i Bond-universet - fortsat fra film til film. Tidligere har hver enkelt film stået alene.

53-årige Daniel Craig har lavet mange af sine stunts selv. Og det har ikke været uden konsekvenser. Den britiske skuespiller kom nemlig til skade under optagelserne af "No Time to Die" på Jamaica, så han måtte opereres i anklen.

Og det er ikke første gang, han har mærket filmenes action på egen krop. I den forrige film, "Spectre", brækkede han benet og fortsatte optagelserne med en slags eksoskelet uden på sit eget ben.

Selv om James Bond er synonym med agent 007, så er det faktisk ikke tilfældet i "No Time to Die". Han har nemlig trukket sig tilbage, og derfor overgår hans titel til den kvindelige agent Nomi, som spilles af Captain Marvel-stjernen Lashana Lynch.