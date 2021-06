En vaskeægte countryrebel

I stedet blev han countrymusiker og komponisten bag verdenskendte hits som "Me and Bobby McGee" og "Help Me Make It Through the Night".

Tirsdag den 22. juni fylder sangeren og filmskuespilleren Kris Kristofferson 85 år.

Kristoffer Kristofferson, som hans fulde svenskklingende navn lyder, er måske et eksempel på, at man langtfra altid skal skue hunden på hårene.

Bag den autentiske musikerfremtoning gemmer Kristofferson på en militær uddannelse som helikopterpilot. Ligesom han efter et legatophold i 1960'erne i den britiske universitetsby Oxford har eksamen i engelsk litteratur.

Han er født i Brownsville, Texas, og det var familiens forventning, at han ville fortsætte dens militære traditioner: Farfaren var svensk officer, som emigrerede til USA, faren blev generalmajor i det amerikanske luftvåben.

Men Kristofferson valgte trods sin pilotuddannelse musikken. Købte sig tid i studier i Nashville og lavede med sin guitar demoer, hvoraf flere blev afleveret til countrystjernen over dem alle, Johnny Cash.

"Me and Bobby McGee" strøg til tops på hitlisten i USA, efter at sangerinden Janis Joplin indspillede sangen kort før sin død i 1970 som bare 27-årig. Joplins på samme tid kraftfulde og hudløse stemme skar igennem æteren og greb publikum om hjertet.

Kristofferson har mange andre hitsange på samvittigheden, blandt andet "Help me Make It Through The Night" fra 1968 og "Sunday Morning Comin' Down", som legenden Johnny Cash indspillede i 1970.

Senere, i 1985, indledte han sammen med ham, Willie Nelson og Waylon Jennings et succesfuldt musikalsk samarbejde i gruppen "The Highwaymen", der udgav flere album i det følgende tiår.

Som om musikkarrieren ikke fyldte nok, har Kris Kristofferson medvirket i et hav af film.

Han var Rubber Duck i truckerfilmen "Convoy" fra 1978, spillede i 1976 med Barbra Streisand i det romantiske drama "A Star Is Born" (der indbragte ham en Golden Globe som bedste skuespiller), og han medvirkede i 1973 i Sam Peckinpahs "Pat Garrett and Billy The Kid", som Bob Dylan skrev musik til.

Kris Kristofferson er gift for tredje gang.

Hans anden kone var sangerinden Rita Coolidge, som han var gift med fra 1973 til 1980 og havde et musikalsk parløb med.

I 1983 blev han gift med Lisa Meyers, med hvem han har fem børn. Fra sine to tidligere ægteskaber har han ét og to børn.