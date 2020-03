En ung mand er død efter soloulykke på Motorring 3

Personen, der døde, var passager i bilen. Føreren samt en anden passager slap uskadte fra ulykken.

- Ulykken skete på et lige stykke, hvor bilen kom ud i rabatten. Her ramte den ind i en lygtepæl og fortsatte videre over i et elskab, siger Brian Holm.

Politiet vil nu undersøge, hvordan ulykken kunne ske.

Forældrene til den omkomne er blevet underrettet.