En ulykke kommer sjældent alene

Som da han for nylig i et debatindlæg slog fast, at forsamlingsloft og andre restriktioner har sendt ham selv og andre i kulturbranchen på røven.

"Hvad fanden vil I have, at vi skal leve af?"

"Om ikke andet nedsætter jeg mig som bedemand og lægger mig selv i graven: Hvil i ufred."

Knud Romer plejer at rejse Danmark rundt for at holde foredrag, men siden foråret har coronavirusset sat en stopper for det - derfor opråbet.

Til gengæld er der blevet mere tid til forfatterskabet. Han har netop færdiggjort novellesamlingen "Den svenske konges hemmelige marmeladeopskrift" og skriver nu på romanerne "Pigen i violinen" og "Katastrofernes orden".

Titlen på den sidste kunne stå som overskriften på alt det svære, der har ramt Knud Romer, der fylder 60 år den 21. oktober.

Hans kone gennem 18 år har forladt ham, og parrets to døtre er flyttet med hende. I dag bor han alene i lejligheden i det indre København.

Kort før skilsmissen blev han diagnosticeret med grøn stær, hvilket har gjort ham blind på det ene øje. Sandsynligvis forsvinder synet på det andet også.

- Jeg tror ikke, folk er klar over, hvilket angstanfald du får. Det er hele din tilværelse, der synker i grus. Det er din fremtid, der er væk, har Knud Romer sagt om sygdommen til B.T.

Skal han nævne, hvad der glæder ham mest lige nu, så er det måske derfor engagementet i Dansk Blindesamfund.

I mange år, også inden han selv blev ramt, bidrog han til den årlige opførelse af værket "Et skyggespil", hvor medlemmer af Dansk Blindesamfund inviteres ind i et mørklagt DR Koncerthus.

Knud Romer debuterede i 2006 med "Den som blinker er bange for døden", der indbragte ham boghandlerprisen De Gyldne Laurbær.

Romanen beskriver opvæksten i Nykøbing Falster med en dansk far og en tysk mor. Fortællingen om, hvordan mor og søn blev betragtet som udskud, vakte stor debat, og den fik flere til at spørge, om det virkelig kunne være sandt.

Barndommen på Falster indgår også i den seneste udgivelse "Kort over paradis" fra 2018. Den har været 12 år undervejs, for Knud Romer har i perioder kæmpet med skriveblokeringer.

Både for sine succeser som reklamemand og for sin litteratur har han modtaget en række priser, herunder Corporate Image Prisen, Direct Marketing Særpris, Weekendavisens Litteraturpris, Otto B. Lindhardt Prisen og H.C. Andersen legatet.