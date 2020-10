En ukuelig opdager

Fredag den 2. oktober fylder den kendte journalist og nyhedsvært 50 år.

- Jeg er altid en ukuelig optimist, der tror på det bedste. Jeg tror også enormt meget på mig selv og har en Pippi-agtig tilgang, siger Cecilie Beck.

- Jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra. Men min far har altid opfordret mig til at kaste mig ud i udfordringer og peget på folk og sagt: hvis de kan, kan du også. Så er det sikkert gået galt nogle gange, for det gør det jo, men det kan jeg ikke huske. Jeg sletter nemt de dårlige oplevelser.

Cecilie Beck er født og opvokset i Kalhave nær Horsens i en skilsmissefamilie med tre søskende.

Det lå ikke umiddelbart i kortene, at hun skulle være journalist. Faktisk troede Cecilie Beck, at hun skulle være videnskabsmand.

Efter gymnasiet læste hun fysik og kemi på universitetet, men miljøet harmonerede ikke med hendes sociale væsen - hverken fagligt eller personligt - og efter et år stoppede hun på studiet.

Kort efter rendte hun ind i en ven, som sagde, at han vidste, lige hvad hun skulle - hun skulle da begynde på et journalistkursus.

- "Jeg melder dig til", sagde han, "du kan starte på mandag". Det gjorde jeg, for jeg havde alligevel ikke andet at lave. Og så var det bare kærlighed ved første blik, fortæller Cecilie Beck.

- Der er et vist element af forskning i journalistik. Du er jo en lille opdager, og jeg har altid godt kunnet lide detektivarbejdet i journalistik.

Cecilie Beck landede også i graverjournalistikken kort efter uddannelsen fra Danmarks Journalisthøjskole i 1997.

Hun begyndte som tilrettelægger på "Mediemagasinet" og lavede et kritisk interview med journalisten Jens Olaf Jersild om nogle af de metoder, han havde anvendt i sit dybdeborende program "Rapporten" på DR for at afsløre svindel i et forsikringsselskab.

Interviewet blev skelsættende for hendes karriere.

Efter at indslaget var sendt, ringede Jens Olaf Jersild og tilbød hende job. Han manglende en reporter med hendes evner.

Hun var gået til kritisk ham og havde lavet et anstændigt stykke arbejde.

Det var også Jens Olaf Jersild, som så Cecilie Becks skærmpotentiale.

Det var ikke kun DR, der lagde mærke til det. Det gjorde TV2 også og tilbød hende at blive nyhedsvært på kanalen.

Der har hun været siden 2004. Sideløbende med nyhederne har hun også dækket folketingsvalg, været vært på blandt andet sundhedsprogrammet "Praxis", magasinet "Dags dato" og på store shows som "De største øjeblikke".

Hun har vundet flere seer- og læserbestemte priser for sit job.

Det seneste år er hun gået ned i tid for at tilbringe den med sin 18-årige datter, som formentligt snart flyver fra reden.

Fra sit første ægteskab har hun også en datter på 23 år.

- Det er virkelig gået meget op for mig de senere år, at der er ikke noget, der er mere væsentligt her i livet end vores relationer, siger Cecilie Beck.