En trodsig ældre herre fra Prag

Det er otte år siden, at Václav Klaus gik af som præsident i Tjekkiet, og han stiller ikke op til en ny periode.

Og Klaus bryder sig ikke om coronaregler.

I januar fik han en bøde for ikke at følge reglerne om at bære mundbind.

Samtidig holdt han tale til en demonstration mod restriktioner.

- Vi har fået nok af restriktioner og instruktioner, der skader vort liv, sagde han til demonstranterne.

Han har talt imod vacciner, og det fik tidligere i år landets nuværende præsident, Milos Zeman, en gammel politisk rival, til at komme med en opfordring:

- Tag vaccinen, Václav. Ellers risikerer du at få covid. Og så i din alder!

Det gik hverken værre eller bedre, end at Klaus i vinter selv blev indfanget af covid-19. Han blev smittet.

Václav Klaus blev født i 1941, mens nazisterne holdt hans fødeby, Prag i det daværende Tjekkoslovakiet, besat.

Han har siden fortalt, at han som fireårig var med til at bære sten og bygge barrikader under opstanden mod nazisterne.

Besættelse blev efter krigen afløst af en kommunistisk besættelse og jerntæppet i Europa mellem øst og vest.

Klaus læste økonomi i det kommunistiske Tjekkoslovakiet og arbejdede senere i centralbanken.

Hans tid kom med kommunismens sammenbrud i 1989 og 1990.

En konsekvens af det var også, at Tjekkoslovakiet blev delt i Tjekkiet og Slovakiet i 1993.

Václav Klaus blev en af de centrale personer i disse år. Han blev premierminister i 1992 og fortsatte på posten i Tjekkiet frem til 1997.

Han kom fra det højreorienterede Borgerligt Demokratisk Parti og fik tilnavnet "Østeuropas Margaret Thatcher" efter den britiske premierminister.

Det skyldtes såvel hans konservative økonomiske politik som hans facon.

Han har aldrig været bange for at komme med udsagn og meldinger, der ikke falder i god jord alle steder - som nu med meldingerne om corona.

I 2003 blev han valgt til Tjekkiets præsident efter Václav Havel. Den post havde han i 10 år frem til 2013, da Milos Zeman tog over.

Som præsident var Klaus blandt andet kendt som en åbenmundet kritiker af EU.

Efter præsidentkarrieren har han også vakt opsigt med en række kritiske udtalelser om flygtninge og homoseksuelle.

Sideløbende med den politiske karriere har han siden 1990 skrevet omkring 20 bøger om økonomi og politik.