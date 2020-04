En tredjedel af danske coronadøde er beboere på plejehjem

133 plejehjemsbeboere er døde efter at være konstateret smittet med coronavirus.

Det viser en ny rapport fra Statens Serum Institut. Rapporten har fokus på coronasmitte på plejehjem.

I alt 403 personer er døde i Danmark, efter at de var smittet med coronavirus. Dødsfaldene blandt beboere på plejehjem svarer derfor til omtrent en tredjedel af alle dødsfald med virusset i Danmark.

- Det var forventet, at en del af de positive Covid-19-tilfælde og dødsfald relateret til Covid-19 sker på plejehjem, da beboere på plejehjem i kraft af deres alder og komorbiditet (andre sygdomme, red.) er i risikogruppen med hensyn til alvorlig infektion, siger faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut i en meddelelse.

Det høje antal døde bekymrer sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Det er en alvorlig tendens, som vi desværre også ser i andre lande. Det bekræfter, hvor vigtigt det er, at vi passer godt på vores ældre. De er blandt de mest udsatte, hvis de bliver smittet af coronavirus, siger ministeren i en meddelelse.

- Det er derfor en vigtig opgave at forebygge, at smitte spreder sig til plejehjemmene, og det understreger behovet for at bruge værnemidler i ældreplejen, siger han.

Magnus Heunicke (S) har samtidig inviteret ældreordførerne til forhandlinger om initiativer på ældreområdet. Der skal forhandles om, hvordan man kan skærme de ældre mod smitte og samtidig forebygge ensomhed.

Langt de fleste af dødsfaldene er i Region Hovedstaden, hvor 88 plejehjemsbeboere er døde, efter at de var testet positiv for coronavirus.

Sammenlagt er 425 beboere på plejehjem blevet testet positiv for coronavirus, fremgår det af rapporten.

De bekræftede coronatilfælde er fordelt på 88 plejehjem i 45 kommuner.

13 plejehjem rundt i landet har over ti bekræftede coronatilfælde.

Plejehjemsbeboere med coronavirus var i gennemsnit 81 år.

Der er foretaget 3414 test i alt af plejehjemsbeboere. Heraf er 2989 beboere testet negativ. Det fremgår af rapporten, at 12 procent af de personer, der blev testet negativ, siden er døde.

Der er ikke foretaget coronatest på alle landets plejehjem. På 193 plejehjem er der således ikke blevet testet nogen beboere.

Ifølge rapporten forventes det dog, at et stigende antal beboere vil blive testet som del af en ekstra indsats for at forebygge smittespredning på plejehjem og andre institutioner.