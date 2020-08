En travlegende med tusindvis af sejre

Det er snart et halvt århundrede siden, at den danske travlegende Steen Juul som 24-årig skød gang i en imponerende karriere.

Over 7600 sejre er det blevet til for Steen Juul, der torsdag 20. august fylder 70 år.

Sejrene er kommet i hus i sulkyen - den lille vogn, der trækkes af en hest under væddeløb - og undervejs er det blevet til hele ni derbysejre, hvilket har givet ham status som en af Danmarks største inden for travsport.

I januar blev han også indlemmet i travsportens hall of fame.

Og det var ikke kun på grund af hans store bedrifter på travbanen, lød det i forklaringen bag medlemskabet i det fine selskab:

- Endelig er der grund til at fremhæve, at Steen Juul med sin optræden udadtil har virket som en fremragende ambassadør for travsporten i offentligheden og som en fin ambassadør for dansk travsport i udlandet.

I omtalen blev han også beskrevet som "en levende legende".

Steen Juul er ikke sluppet for styrt på travbanen, og både i 2008 og 2014 var han involveret i ulykker, der var særdeles kritiske.

Det har da også sat sine spor på kroppen. I hvert fald sagde han i januar i år, at den snart 70-årige krop var den største udfordring.

- Der er altid bump på vejen, og for mit eget vedkommende er det helbredet. Når man kommer op i årene, kommer der jo skavanker.

- Lige nu er det fint, men jeg var ude nogle gange i løbet af sæsonen, og det giver nogle dumme afbræk. Vi må få det bedste ud af det, sagde han til Sjællandske Nyheder.

Steen Juul er sammen med sin familie stadig involveret i travsport.