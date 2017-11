En time før lukketid har 64,6 procent stemt

De kommuner og valgsteder, der er med, omfatter 466.218 stemmeberettigede vælgere.

Stemmeprocenten tyder på, at den samlede valgdeltagelse, når valgstederne lukker klokken 20, ikke når op på resultatet fra 2013 til trods for, at vælgerne har haft en time længere at stemme i.

Valgforsker og professor Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, påpeger, at mange vælgere, der plejer at stemme om eftermiddagen, tilsyneladende har været henne og sætte deres kryds mellem 8 og 9.

I 2013 lå valgdeltagelsen på 71,9 procent, hvilket var en rekord. Den skyldtes ikke mindst en stor og målrettet kampagne for at få unge, indvandrere og udsatte grupper til at stemme.

Hvis valgdeltagelsen ender lidt lavere denne gang, kan det ifølge Kasper Møller Hansen skyldes, at der denne gang ikke har været en kampagne af samme størrelsesorden.

Desuden peger han på, at en stor gruppe af EU-borgere fra Østeuropa, der traditionelt stemmer meget lidt, har fået stemmeret til valget denne gang.