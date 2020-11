En skurkerolle for livet

En dronning på isen.

I 1991 blev hun amerikansk mester i kunstskøjteløb for kvinder. Samme år blev hun nummer to ved VM.

Verden lå åben for supertalentet fra Portland, Oregon, i USA.

Den 12. november fylder hun 50, men årene er ikke gået, som det lå i luften dengang.

Tingene gik skævt i 1994.

Tonya Harding var ikke det eneste talent på den amerikanske skøjtehimmel. Nancy Kerrigan var der også.

Kort før de amerikanske mesterskaber i 1994 blev Kerrigan imidlertid sat ud af spillet.

Jeff Gilooly arrangerede et overfald på Kerrigan. Han var Hardings eksmand.

Kerrigan blev slået over knæet med en knippel, så hun ikke kunne deltage i kampen om det amerikanske mesterskab.

Harding blev amerikansk mester for anden gang, men siden frataget titlen, idømt en kæmpe bøde, fik betinget fængsel og udelukket fra alt skøjteløb på grund af sin indblanding i sagen.

Hun bedyrede, at hun ikke kendte noget til overfaldet, men blev dømt for at lægge hindringer i vejen for opklaringen.

Så var karrieren slut, men hun kom på forsiden af Time og Newsweek og blev pludselig en eftertragtet kendis.

Ikke på grund af sit talent, men på grund af overfaldet.

Hun har siden prøvet en del ting. Hun har været manager for en wrestler, forsøgt sig som skuespiller, sanger og tv-vært.

Hun har været showbokser og senere professionel bokser.

I 2018 var hun med i "Dancing with the Stars", USA's version af "Vild med dans".

Hun og hendes dansepartner blev nummer tre.