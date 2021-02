Motorcyklist i alvorlig ulykke syd for Thisted

To trafikanter er kørt sammen syd for Thisted, og hovedvejen Oddesundvej er derfor spærret mandag morgen.

Der er sket en alvorlig trafikulykke på Oddesundvej syd for Thisted, og hovedvejen blev derfor spærret mandag morgen.

Det fortæller vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi. En motorcyklist og en bilist har været involveret i ulykken.

- Det er en på motorcykel, som er kommet alvorligt til skade. Så er der en udenlandsk bilist i et udenlandsk køretøj, siger vagtchefen.

Tidligere forlød det, at der var tale om en person på en scooter, men der er retteligt tale om en motorcykel.

Den udenlandske bilist er ikke kommet alvorligt til skade, men politiet har endnu ikke kunnet afhøre vedkommende, fordi der skal tilkaldes en tolk. Årsagen til ulykken er derfor endnu ikke klarlagt.

- Vi kender ikke årsagen, men det er muligvis et venstresving, siger Lars Even.

En bilinspektør er desuden blevet tilkaldt for at forsøge at kaste lys over omstændighederne ved ulykken.

Det er kutyme i trafiksager, hvor en person kommer alvorligt til skade eller mister livet.

Politiet fik melding om ulykken 05.49, og det oplyste omkring klokken 06.30 på Twitter, at der var sket en trafikulykke på Oddesundvej ud for Næstrupvej. Det ligger to kilometer syd for Thisted.

På grund af ulykken blev Oddesundvej spærret, og der var omkørsel via Åsvej.

Politiet har endnu ikke underrettet de motorcyklistens pårørende.