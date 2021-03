En sårbar naturkraft født ind i rampelyset

Men uden for spotlyset har Minnelli, der 12. marts fylder 75 år, haft sværere ved at holde sammen på sig selv. Herunder at leve med en udtalt følsomhed, som omvendt har gjort hende til den kunstner, hun er.

Hun er skabt af det materiale, myter er gjort af, som datter af sanger og skuespiller Judy Garland og den anerkendte filminstruktør Vincente Minnelli.

På godt og ondt er hun trådt i deres fodspor og overtog også morens misbrug af piller og alkohol. Garland døde efter flere selvmordsforsøg og depressioner af en overdosis, da Minnelli var bare 23 år.

Minnelli har om sin opvækst, som også omfattede 14 forskellige skoler, blandt andet sagt:

- Jeg havde nogle uhyre interessante barndomsår - bortset fra at de ikke havde noget at gøre med at være et barn.

Til Liza Minnellis store sorg nåede moren aldrig at opleve datterens succes. Først som natklubsanger og skuespiller, siden i kritikerroste film som "The Sterile Cuckoo" og "Tell Me That You Love Me".

Det helt store internationale gennembrud kom dog i 1972 i den syngende og dansende hovedrolle som Sally Bowles i Broadway-musicalen "Cabaret".

Filmen sikrede hende en fortjent Oscar. Rollen blev ikonisk for Minnelli som kvintessensen af hendes sammensatte sårbarhed og stormstyrke.

Senere medvirkede hun i film som "Arthur" (1981) sammen med Dudley Moore og John Gielgud.

Andre filmprojekter fik en mere blandet modtagelse inklusive "New York, New York", hvis titelsang dog blev endnu en Minnelli-signatursang.

Men uanset blev Minnelli en af de mest respekterede og bedst sælgende entertainere på tv begyndende med "Liza With a Z" og senere Broadway-produktioner.

I 2002 medvirkede hun i "Liza's Back". I 2008/2009 udførte hun Broadway-showet "Liza's at the Palace" og vandt endnu en Tony.

Minnelli udviklede sig til en af sin generations store divaer og optrådte med blandt andre Sammy Davis Jr. og Frank Sinatra og siden selv med eksklusive koncerter verden over blandt andet i København og senest i 2005 i Aarhus.

Sammen med gruppen Pet Shop Boys fik hun et stort hit med sangen "Losing My Mind". I perioden 2003-2013 var hun med i den populære tv-serie "Arrested Development".

Undervejs har hendes tilbagevendende misbrugsproblemer og indlæggelser, som hun ikke har lagt skjult på, truet med at overskygge hendes succeser.

Men Liza Minnelli har ofte formået at kæmpe sig tilbage.

I 2000 blev hun ramt af hjernebetændelse. Lægerne frygtede, at hun aldrig kom til at optræde igen.

Men allerede i 2002 stod hun igen på scenen i New York og udsendte sit album "Liza's Back".

Hun har været gift fire gange, men har aldrig fået børn.