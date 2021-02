En rå rebel i Hollywood

Den 8. februar fylder Nick Nolte 80 år. Det er pænt for en, der lagde ud som badass også i det rigtige liv. Men samtidig en reminder om, at det image viste sig bæredygtigt i Noltes karriere.

Han stammer fra Nebraska med tyske og skotske aner. Som skuespiller har han gabt over roller som både primitiv actionhelt og mere psykologisk sammensatte figurer.

Det startede ellers småskidt. Som 21-årig fik han en betinget fængselsdom på fem år for salg af falske samlekort. I skolen gik det også elendigt. Nick Nolte var en voksen mand, før han overhovedet lærte at læse.

Til trods for at han var en ung flot fodboldspiller, så sendte hans dårlige karakterer i de andre fag ham ud af den ene high school efter den anden.

I 1962 valgte han at forfølge drømmen om at blive skuespiller. I ti år kæmpede han på lokale teatre og i mindre biroller for at opfylde sin drøm.

Helt færdig med at danse på kanten af loven var han dog ikke. I 1965 blev han idømt hele 45 års betinget fængsel for dokumentfalsk.

Men så kom tv-serien "To Brødre", som sikrede ham en Emmy-pris.

I 1982 fik han en hovedrolle ved siden af Eddie Murphy i filmen "48 timer". Af andre højdepunkter i karrieren kan nævnes rollen som jaget familiefar over for Robert De Niro i Martin Scorseses "Cape Fear" i 1991.

Samme år var han et følsomt og nuanceret overgrebsoffer i Barbra Streisands filmatisering af bestselleren "Savannah". Den var med til at slå hans alsidighed som skuespiller fast. Og blev nomineret til syv Oscars og sikrede Nolte en Golden Globe.

Andre vigtige roller var der blandt andet i Terrence Malicks store krigsfilm "Den tynde røde linje" fra 1998.

Gennemgående har Noltes roller ofte været på kant med øvrighed og samfund. En rolle, han nogle gange også har spillet i det virkelig liv gennem alkoholmisbrug, rehabilitering og mindre lovbrud.

Som en lille dansk tvist sørgede instruktøren Ole Bornedal for, at Nick Nolte fik nøglerollen som politimanden Thomas Gray i Bornedals amerikanske remake af "Nattevagten".

Nolte har været gift og skilt tre gange og er far til et par børn.