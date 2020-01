En præsident med mod til at trodse Merkel

Joachim Gauck kender til det hele. Den 24. januar er det 80 år siden, at han blev født i den nordtyske by.

Men det var dengang. Det er over 30 år siden, at Muren faldt, og det nye samlede Tyskland dukkede op.

Og i det Tyskland havde Gauck fra 2012 til 2017 en rolle, der ikke stod at læse i spådommene om krigsbarnet fra Rostock.

Gauck var i denne periode Tysklands præsident.

Han var og er partiløs, men tilhørte en borgerbevægelse.

Da præsidentposten blev ledig i 2012 på grund af korruptionssager mod forgængeren, Christian Wulff, bakkede næsten hele Forbundsdagen op om teologen og antikommunisten fra det hedengangne DDR.

I DDR-tiden var han konstant overvåget af det hemmelige politi, Stasi. Det er en af de væsentlige årsager til, at han har blandet sig i samfundsdebatten i det nye Tyskland og ikke stikker op for bollemælk.

Gauck var og er kendt for at holde den moralske fane højt, og han er en mand med ordet i sin magt.

Og alt det har gjort, at han indimellem har trådt den tyske regering over tæerne. Forbundskansler Angela Merkel kan ikke have været tilfreds med ham alle dage.

Som da han i 2015 i et interview med Süddeutsche Zeitung sagde, at Tyskland bør overveje at give krigserstatning til Grækenland, sådan som Grækenland dengang igen krævede for at komme ud af sit økonomiske morads.

Merkel-regeringen har flere gange erklæret, at sagen om krigsskadeserstatning forlængst er ude af verden.

I efteråret 2015, da Merkel havde åbnet Tysklands grænser for hundredtusinder af migranter, der kom vandrende op til Nordeuropa fra blandt andet Mellemøsten, var Gauck igen kritisk.

- Vi ønsker at hjælpe. Vi har et stort hjerte. Der er imidlertid grænser for, hvad vi kan gøre, sagde han.