En plettet sejr og en fæl forglemmelse

Ekscykelrytter Pedro Delgado husker den som karrierens største sejr: Tour de France i 1988, hvor han vandt suverænt.

Men for andre står den som en skamplet. For Pedro Delgado, der den 15. april fylder 60 år, blev sidst i løbet testet positiv for et stof, der kunne sløre indtagelsen af steroider.