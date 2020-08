En person mister livet da to både kæntrer ud for Læsø

Tre personer var ude at sejle i en jolle, da en af dem af ukendte årsager faldt over bord.

En person mistede torsdag eftermiddag livet, da fem personer faldt i vandet ved to kæntringsulykker omkring en sømil ud for Vesterø Havn på Læsø.

- Da de to andre forsøger at redde vedkommende op af vandet, kæntrer jollen, så de også falder i vandet, fortæller politiets vagtchef Poul Fastergaard.

De tre sejlere ligger i vandet i omkring en times tid, da to tyskere i en speedbåd får øje på dem.

- De sejler hen for at komme dem til undsætning. Men da de forsøger at få dem op i speedbåden, kæntrer den også, så der er fem personer i vandet, siger vagtchefen.

En større redningsaktion med to helikoptere fra Danmark og Sverige samt flere både blev sat i værk.

Det lykkedes at redde de fire, mens den femte afgik ved døden. De fire overlevende blev sejlet ind til havnen i Vesterø.

- Her blev de tilset af en læge, og de har det efter omstændighederne godt, siger Poul Fastergaard.

De pårørende er ved 18-tiden ikke blevet underrettet, så vagtchefen kan ikke sige noget om den afdødes alder eller køn.