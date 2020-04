En person er ramt efter et skyderi i Husum i København. Det bekræfter politiet.

En person er ramt af skud i Husum

Stor udrykning efter nyt skyderi i Husum i København, hvor en mand for nyligt blev påkørt og dræbt.

Der er sket et skyderi i Husum i København onsdag eftermiddag. Et øjenvidne beretter om adskillige af politiets køretøjer og en ambulance ved Åfløjen, som er en sidegade til Frederikssundsvej.

Politiet bekræfter, at en person er blevet ramt. Lidt før klokken 15 ønsker man ikke at frigive oplysninger om den ramtes tilstand.

- Vi er fortsat massivt til stede, lyder det i et opslag på Twitter.

Billeder fra området viser en parkeret personbil - en mørk Toyota - med flere skudhuller i et af sidevinduerne og et skudhul i bagruden.

På Twitter bekræfter politiet, at der er afgivet "flere skud".

- Vi er fortsat til stede på Åfløjen, hvor et område er afspærret, og vi vil være der en rum tid endnu for at foretage kriminaltekniske undersøgelser, skriver Københavns Politi klokken 15.20.

Skyderiet har fundet sted i et kvarter, som politiet i forvejen har vurderet til at være særligt udsat for blodige handlinger i det fri.

4. april indførte Københavns Politi visitationszoner i Husum, på Nørrebro og Frederiksberg efter tre skudepisoder og en forsætlig påkørsel.

Indgrebet blev af chefpolitiinspektør Jørgen Skov begrundet med en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger.

Påkørslen, der skete på et stisystem ved Vestvolden i Husum, gik ud over en 24-årig mand. Han blev senere fundet død i sin lejlighed i Søborg.

19. marts blev der affyret skud to steder på Frederiksberg, henholdsvis på Eversvej og Vodroffsvej. Ingen personer blev ramt.

Den 27. marts lød der igen skud - denne gang i Husum. Her blev en 22-årig mand såret, men han slap med livet i behold.

Få timer efter den sidstnævnte forbrydelse blev en mand ifølge politiet forsætligt påkørt på et stisystem ved Vestvolden i Husum.

Han døde senere af sine kvæstelser i en lejlighed på Tinghøjvej i Søborg.

For denne handling blev en ung mand 31. marts varetægtsfængslet.