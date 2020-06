En person er død med coronavirus det seneste døgn

I alt er 598 personer nu døde efter at være bekræftet smittet med coronavirus i Danmark.

Der er 24 nye bekræftede smittetilfælde i den seneste opgørelse. I alt er 12.217 danskere således blevet bekræftet smittet under coronakrisen.

Antallet af personer, der er indlagt med coronavirus, er steget med tre personer til 58.

Antallet af indlagte på intensiv er faldet med en til ti. Ligeledes er antallet af indlagte, der er lagt i respirator, faldet med en til fire.

Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen og speciallæge i anæstesi, betegner de seneste tal fra Statens Serum Institut som "stabile".

Og det kan betyde to ting, mener han.

- Enten sidder vi i orkanens øje, hvor der er roligt, og så kommer stormen. Ellers også er virusset ved at ebbe ud. Det vil tiden vise, siger han.

Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, mener også, at tallene ser stabile ud.

- Tallene ser dejligt fredelige ud. Der er stort set et fald på alle linjer, siger han.

- Men vi kan også se, at der stadig er nye, der konstateres smittede. Så vi kan konkludere, at virusset stadig er aktivt i Danmark - om end i begrænset omfang.

Han vurderer, at smitten "stort set" er under kontrol i landet, men det betyder ikke, at der skal slækkes på retningslinjerne.

- Vi skal stadig huske på, at der stadig er folk, der bliver smittet i Danmark. Derfor skal vi stadig passe på. Især personer i risikogrupper og dem, der omgås personer i risikogrupper.

Eksempelvis fremhæver han personale på plejehjem som nogle af dem, der bør være ekstra opmærksomme på symptomer og regelmæssigt bør blive testet.