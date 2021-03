En person er anholdt for fyrværkerikast til corona-demo

Den mørkklædte gruppe Men in Black, der i de seneste måneder er blevet kendt for at gå på gaden og demonstrere mod coronarestriktionerne i Danmark, er igen på gaden lørdag aften i København.

Klokken 22.20 er demonstrationen nået frem til Rådhuspladsen, hvor én person er blevet anholdt for kast med kanonslag mod politiet, oplyser vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jesper Bangsgaard.

Demonstrationen er anmeldt frem til klokken 02, og mens der tidligere på aftenen ifølge vicepolitiinspektøren var "nogle spændinger lige under overfladen", er stemningen nu mere festpræget på Rådhuspladsen.

- Det ser forholdsvis stille og roligt ud. Der er noget koncert, og der er en del mennesker, der danser. Ja, det tror jeg snart, de alle gør. Det ser ud til, man hygger sig med noget musik og dans. De er et sted mellem 150-200, siger Jesper Bangsgaard.

Tidligere på aftenen fortalte vicepolitiinspektøren, at der var tændt en del romerlys og fakler, og at der blev kastet kanonsalg inde fra menneskemængden ud mod politi og biler.

- At sige det går stille og roligt, ville være noget af en tilsnigelse. De er meget larmende, og de fylder selvfølgelig meget i gadebilledet. På deres rute kan man ikke på nogen måde passere, så det giver en del trafikforstyrrelser, sagde han klokken 21.

Politiet har i løbet af aftenen været talstærkt til stede for at sikre sig, at demonstrationen ikke kom ud af kontrol, fortalte vicepolitiinspektøren klokken 20.

Gruppen begyndte ruten ved Folehaven i Valby klokken 19 og gik derefter mod Rådhuspladsen, hvor de befinder sig efter klokken 22.

Lørdagens demonstration er arrangeret for at protestere mod straffelovens paragraf 81d, der blandt andet blev taget i brug da en 30-årig kvinde for nylig blev idømt to års fængsel for at opfordre til vold under en demonstration i København.

Paragraffen betyder, at straffen i nogle tilfælde kan fordobles, hvis forbrydelsen er relateret til covid-19.

Brugen af paragraffen har vakt harme hos en lang række partier i Folketinget. De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, har kaldt det "helt vanvittigt", mens SF's retsordfører, Karina Lorentzen, har sagt, at "det er på kant med frihedsrettighederne".

- Det bør vi altså lave om, for ellers bliver det jo særligt risikabelt at møde op til coronarelaterede arrangementer i fremtiden, og det synes jeg er på kant med frihedsrettighederne, sagde hun, efter at den 30-årige kvinde blev idømt to års fængsel.