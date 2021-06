En ny menneskeart vil kræve isolation

Men efterhånden fik vi udkonkurreret de andre i menneskeslægten. Nu er der kun os tilbage, men sådan behøver det ikke at blive ved med at være.

Teoretisk kan der opstå en ny menneskeart, måske flere. Ingen arter er konstante, heller ikke mennesket. Vores gener muterer hele tiden, og hvis den genetiske forskel mellem forskellige grupper bliver stor nok, kan der opstå en ny art.

Nogenlunde sådan svarer Jesper Givskov Sørensen, der er professor i biologi ved Aarhus Universitet. Han tilføjer dog, at der alligevel skal en del til, før vi får en ny menneskeart.

- Mutationer i generne er brændstoffet i evolutionen, men det er ikke nok til artsdannelse. F

- Først når mutationer via selektion får fordelagtige egenskaber eller via tilfældigheder har spredt sig til hele populationen, har man forudsætning for den genetiske forskel mellem populationer, der kan føre til artsdannelse, siger Jesper Givskov Sørensen, professor i biologi på Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

Mutationerne sker hele tiden. Det er derfor også forkert at sige, at mennesket nedstammer fra aberne. Dem har vi bare en fælles forfader med. For aberne udvikler sig også hele tiden, påpeger forskeren.

Hvis genetiske afvigelser skal være så store, at de fører til en ny art, kræver det, at populationen er genetisk isoleret. For eksempel at den lever på et relativt begrænset område.

Historisk har mennesket været mere adskilt end i dag. Det har ført til, hvad Jesper Givskov Sørensen kalder morfologiske forskelle. Forskelle i hudfarve, øjenstilling eller næsernes bredde. Det, man engang kaldte for racer.

- Selv om vi ser forskellige ud, er der umådelig lille forskel mellem mennesker. Når vi blander os så meget, som vi gør i dag, mindsker vi den forskel, der måtte være, forklarer Jesper Givskov Sørensen.

Sandsynligheden for artsdannelse mindskes i takt med globaliseringen.

- Så der er ikke noget nyt på trapperne, som menneskearten ser ud lige nu. Og det vil kræve, at populationer var genetisk isolerede i hundredtusinder af år, for at vi kunne begynde at tale om nye arter, fortæller professoren.

Måske skal vejen til en menneskeart banes borte fra Jorden. Hvis det for eksempel lykkes for den amerikanske forretningsmand Elon Musk at etablere en koloni på Mars, er forudsætningerne for evolution til stede.

Der skal hurtigere ændringer til i den genetiske sammensætning, hvis man kun er hundrede individer, siger Jesper Givskov Sørensen. Og derfra kan det gå stærkt.

Hvis det ikke er tilfældigt, hvem der overlever, vil man se en forandring i mennesket. Nogle klarer måske kosmisk stråling bedre end andre. Men de skal ændre sig relativt meget, før det bliver til en anden art.

- Fremtidens menneskearter er måske højere, lavere, mørkere eller lysere, end vi er nu, siger Jesper Givskov Sørensen.

På Mars vil mennesker måske blive lavere end os. Fordi rumbaserne er små og fødevarerne få.