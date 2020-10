En mand er kommet alvorligt til skade i soloulykke

En mand er onsdag morgen kommet alvorligt til skade i forbindelse med en færdselsulykke på Ladagervej mellem Viby Sjælland og Ejby.

Det oplyser Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Der tale om en soloulykke, hvor en bil har påkørt et vejtræ.

- Hvis man kigger på et kort, kan man se, at vejen knækker, og hvis man kommer lidt for stærkt, ramler man ind i et træ.

- Vi ved ikke endnu, om det er det, der er sket. Men det skal en bilinspektør undersøge, siger Martin Bjerregaard.

Politiet fik anmeldelsen klokken 6.44 om færdselsulykken, og at en person var fastklemt i bilen. Manden er siden blevet reddet ud og kørt til hospitalet.

Det vides ikke, hvorvidt manden er uden for livsfare eller ej.

I forbindelse med oprydningsarbejdet og bilinspektørens arbejde er Ladagervej blevet spærret.

- Vi forventer at lukke vejen et par timer, skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.