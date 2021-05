En mand er død i arbejdsulykke ved metrobyggeplads

- Der er formentlig et byggeelement, der er faldet ned på ham, siger vagtchefen.

Som altid ved alvorlige arbejdsulykker er Arbejdstilsynet blevet underrettet. Det skal være med til at undersøge ulykken og blandt andet fastslå, om alle regler i forbindelse med arbejdet er overholdt.

Desuden er krisehjælp på vej til de personer, som var ved ulykkesstedet, da det skete.

Der sker hvert år arbejdsulykker med dødelig udgang. Sidste år var der 36 arbejdsulykker med en dødelig udgang, viser en opgørelse hos Arbejdstilsynet, der indtil videre har færdigvurderet syv dødsulykker i år.

Ulykken er sket ved en byggeplads.

Ny Ellebjerg Station, hvor man kan tage S-tog, regionaltog og bus, er ved at blive udbygget, da det er planen, at den skal være et centralt knudepunkt i byen og være med til at aflaste Københavns Hovedbanegård.

Blandt andet skal et metrostop åbne i 2024.