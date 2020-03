En kunstner med orden i cv'et

Det skabende gen kommer ikke fra fremmede. Han er søn af det mindst lige så kunstnerisk mangfoldige menneske Jørgen Leth og sanger og skuespiller Hanne Uldal.

Som ung søgte han ind på Forfatterskolen og udgav i sit afgangsår - i 2002 - sin første digtsamling.

Den hed "Land". Snart efter kunne man se ham i film som gyseren "Midsommer" og "Min Søsters Børn i Ægypten".

Igen var der ingen plan. Men når man får muligheden for at tjene til dagen og vejen og samtidig have det sjovt, siger man ja. Også selv om skuespil trods alt ligger et stykke væk fra bøgerne.

Sådan har det været i store dele af Kristian Leths karriere.

- Meget af det har været valg, jeg har foretaget på stedet, for at forsøge at overleve økonomisk.

- Jeg har aldrig set mig selv som skuespiller, og det er jeg heller ikke på nogen som helst måde. Men når man er 20 år og kan tjene 2000 kroner om dagen i fire uger, er det ret fedt. Det var igen en verden, jeg følte mig forholdsvis tryg ved, siger han.

I 2008 udgav han med bandet The William Blakes det første album, og de har siden hen udgivet seks yderligere albummer. Næste plade kommer inden for et par måneder.

Selv om han har været omkring mange brancher, har to ting i hans liv været konstante.

Forfatterskabet og musikken.

- Det er to ting, jeg ikke kan stoppe med, siger Kristian Leth.

Ud over det kommende album med The William Blakes, er han i gang med en en EP - eller maxi-single - med et andet band, og så er han ved at færdiggøre hele tre bøger.

Samtidig er han i gang med ny musik til tv-serien Rita samt den kommende Netflix-serie Equinox, som hans kone instruerer.

Nej, Kristian Leth hviler ikke på laurbærrene.

- Men jeg har aldrig selv følt, jeg havde travlt.

- Der er også noget i det med, at når man arbejder i et fag, hvor det at udkomme er en del af metieren, er der en paradoksal følelse af, at jo mere man udkommer, jo mere er man det, man siger, man er.

Kristian Leth er gift med instruktøren Tea Lindeburg. Parret har tre børn.