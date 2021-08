En kold skulder til Buckingham Palace

Det begyndte som et eventyr, da prins Charles' og prinsesse Dianas yngste søn, prins Harry, fandt kærligheden i Meghan Markle.

Ved brylluppet i 2018 bar hun dronning Elizabeths diamantbesatte diadem, og til brudebuketten havde Harry valgt forglemmigej - Dianas yndlingsblomst.

Men det nye liv som hertuginde skulle vise sig at blive alt andet end nemt. Allerede under forlovelsen var medierne efter hende, og kritikken fortsatte.

Hun var fraskilt, hendes mor afroamerikansk, og hvorfor var det nødvendigt at istandsætte parrets nye bolig, Frogmore House i Windsor, for 26 millioner kroner?

Alt var bedre med storebror Williams hustru, Kate. Selv måden at være gravid på blev sammenlignet, og det faldt ikke ud til Meghans fordel. Hun kærtegnede for ofte maven, da hun bar den førstefødte, sønnen Archie.

Til sidst blev det for meget for prins Harry, der frygtede, at hustruen, ligesom det var sket for prinsesse Diana, skulle ende som evigt jaget.

Parret havde brug for en tænkepause og meddelte, at de ville bosætte sig i Canada og trække sig fra de kongelige pligter.

I februar i år tog de den endelige beslutning: De ønskede ikke længere at være fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Havde prins Charles og dronning Elizabeth håbet, at uoverensstemmelserne kunne holdes bag lukkede døre, tog de fejl.

Kort efter bruddet så millioner af tv-seere med, da Meghan og Harry i et interview med Oprah Winfrey gav familien det glatte lag.

Mest opsigtsvækkende fortalte hertuginden, at et medlem af kongefamilien havde udtrykt bekymring for, hvor mørk i huden Archie ville blive.

Hun betroede også seerne, at hun på et tidspunkt følte sig så ensom, at hun tænkte på selvmord.

Da dronning Elizabeths mand, prins Philip, døde kort efter, måtte prins Harry tage alene til begravelsen.

Hertuginden var lovligt undskyldt for at blive i det nye hjem i Los Angeles, Californien, da hun ventede barn nummer to. En datter, som blev født i juni og snart skal døbes Lilibeth Diana - opkaldt efter oldemor dronning Elizabeth og sin afdøde farmor, Diana.

Efter bruddet med svigerfamilien, som betyder et farvel til apanagen, har Meghan og Harry fundet andre indtægtskilder.

Blandt andet har de stiftet produktionsselskabet Archewell Productions, som har indgået et stor samarbejde med streaminggiganten Netflix.

Meghan er også debuteret som forfatter til en børnebog, "The Bench", om forholdet mellem en far og søn, inspireret af hendes mand og søn.

Men det sidste kapitel i hende og prins Harrys egen historie er næppe skrevet. I 2022 udkommer han med en "personlig og ærlig" bog om sit liv. Den følges op af endnu en bog, der først må udgives, når dronning Elizabeth er død.