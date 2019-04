Ifølge SF og flere andre partier bør der indføres et loft over, hvor mange børn hver ansat skal tage sig af i daginstitutionerne. Men et flertal i Folketinget er imod idéen. (Arkivfoto)

En kamp om børnenes trivsel

Et forslag om minimumsnormeringer blev i marts stemt ned i Folketinget. Forældre over hele landet opfordrer politikerne til at tænke sig om en ekstra gang.

Forældrene kræver, at der højst er tre børn for hver voksen i vuggestuerne og seks børn for hver voksen i børnehaverne. Det samme anbefaler pædagogernes fagforening, Bupl.

Tusindvis af forældre ventes at gå på gaden lørdag, når der er arrangeret demonstrationer for at få flere pædagoger i daginstitutionerne.

