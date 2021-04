En forretningsmand i strid storm

Flere gange har det haft konsekvenser for Plummer, der søndag den 25. april fylder 60 år.

Kenneth Plummer lagde kimen til et arbejdsliv som leder i sin ungdom. Han er uddannet hos Handelshøjskolen i København, i dag Copenhagen Business School, og talentet var stort.

Det førte ham til topposter hos blandt andet The Walt Disney Nordic Company, legetøjsvirksomheden Mattel og Nordisk Film.

I 2005 blev han generaldirektør i DR. Her stod han bag flere omfattende og roste projekter, blandt andet udflytningen til DR Byen på Amager i København.

Han måtte dog også gennemføre flere hårde sparerunder i koncernen.

Men det, de fleste nok husker, er Plummers dramatiske exit. Efter anklager om, at Plummer skulle have forsøgt at bestikke forfatteren til en biografi om ham, trak han sig nemlig tilbage.

Beskyldningen gik på, at Kenneth Plummer havde opdaget, at forfatteren, Kurt Lassen, ville tilføje oplysninger om intime forhold i bogen og ville have det stoppet.

Kenneth Plummer tilbød derfor ifølge anklagen Kurt Lassen fortrolige oplysninger om andre ansøgere til stillingen som generalsekretær i DR i 2004 - den stilling, Plummer endte med at få og sad i.

Kenneth Plummer gik af, og i samme ombæring sendte han en massiv kritik mod medierne. Til fagbladet Journalisten kritiserede han blandt andet, at pressen skulle have forsøgt at kontakte hans 15-årige datter.

Miseren tog dog ikke modet fra Plummer, der i 2013 tog på et nyt forretningseventyr.

Det skete i virksomheden Ronald A/S, hvor han blev direktør efter i en årrække at have siddet i bestyrelsen. Men de sidste år har været martret af flere sager om plagiat.

En af dem er fra 2016, hvor keramikeren Anne Black sagsøgte Ronald A/S for at have kopieret en række produkter. Den endte i landsretten, hvor Ronald A/S tabte.

Kenneth Plummer er dog stadig direktør i virksomheden. Han sidder desuden i en række bestyrelser.