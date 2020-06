En fjerdedel af alle nye bybusser skal være grønne i 2021

Det har kommunerne forpligtet sig til, efter at have indgået såkaldte klimasamarbejdsaftaler med transportminister Benny Engelbrecht (S).

Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder altså, at alle nyindkøbte bybusser i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle og Frederiksberg skal være nulemissionsbusser fra 2021.

De seks kommuner står i dag for omkring en fjerdedel af den samlede kollektive buskørsel. Ud af alle 3330 bybusser i landet kører cirka 800 i netop de kommuner.

- Derfor er det også helt naturligt, at de skal være drivkraften i omstillingen af den kollektive trafik, siger Benny Engelbrecht.

Han håber, at flere af landets kommuner vil følge efter og tiltræde aftalen.

I København er man allerede i gang med at udfase de forurenende bybusser.

Alle nye busser fra 2020 skal være nulemissionsbusser, og alle dieselbusser skal inden udgangen af 2025 være omstillet til nulemission.

- Vi har mindsket CO2-udledningen med mere end 40 procent siden 2005. Vi har en grøn metro i verdensklasse og er godt i gang med at udskifte alle byens busser til el, så de hverken larmer eller sviner, siger Københavns borgmester, Frank Jensen.

Jeppe Juul, der er seniorrådgiver i miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling, påpeger over for Politiken, at det offentlige med sine indkøb kontrollerer 15 procent af den danske lastbiltrafik, men kommunerne ejer meget få lastbiler.

De bliver kørt af private vognmænd. Og aftalen stiller ingen krav om for eksempel grøn varetransport af private firmaer.

- Aftalen omfatter kun en lille del af den offentlige købekraft. Og der er brug for at få det hele med, siger Jeppe Juhl til Politiken.

Rådet for Grøn Omstilling er alligevel positiv over for aftalen. Der er "mange gode takter", lyder det.

Ligesom Københavns Kommune har Frederiksberg også forpligtet sig til, at alle nye busser skal være nulemissionsbusser, og dieselbusser skal helst i 2025 være udfaset.

Alle borgere på Frederiksberg skal senest i 2025 have mulighed for at lade deres elbil op højst 250 fra meter fra deres bolig.