En farverig professor med jura i blodet

Og så findes der den modeinteresserede Ditlev Tamm, der ikke ser tøj som værende kønnet, og som med afslappethed ifører sig et par stiletter eller et rødt sjal.

Det er altså et mangefacetteret menneske, der den 7. marts kan fejre sin 75-årsfødselsdag.

Ditlev Tamm blev uddannet jurist i 1970, og paragrafferne løber i hans blod. Han er således søn af tidligere højesteretsdommer Henrik Tamm. Hans oldefar var jurist, og det samme var hans farfar og morfar.

Han tog efter endt uddannelse hurtigt fat på det, der skulle blive en lang karriere på Københavns Universitet, hvor han også har en doktorgrad i filosofi.

Ved siden af universitetsjobbet har han forfattet en lang række bøger, og han har ikke været bleg for at blande sig i den politiske debat - særligt omkring det borgerlige Danmark.

Den modeinteresse, der i dag er så definerende for Ditlev Tamm, lod han dog først for alvor vise sent i livet.

Indtil han var i midten af 50'erne, så man nemlig oftest Ditlev Tamm i grå blazer. Men der skulle ske noget nyt, fortalte han Uniavisen i 2019.

Derfor investerede han i en rød jakke og nogle højhælede støvler. Der er kun kommet flere farverige stykker tøj til skabet, og faktisk hænger interessen for mode kraftigt sammen med hans virke som professor i retshistorie.

- Måske hænger min interesse for fashion sammen med min tvivl på, om jeg er god nok. Jeg har nok aldrig følt mig helt nørdet nok til at være på et universitet.

- Hele min opdragelse til og med min karriere på Det Juridiske Fakultet er konservativ. Men jeg er altid trådt ved siden af og har studeret sprog, litteratur og historie ud over juraen, så jeg er jo blevet en mærkelig blandingsperson af en jurist med humanistiske idealer, lød det fra Tamm.

Selv om Tamm med egne ord altså ikke er helt nørdet nok til at være på et universitet, er han det dog stadig. I dag med titel af professor emeritus.