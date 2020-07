En færre er indlagt med corona i Danmark

Antallet af indlagte med coronavirus i Danmark er faldet med 1 person til 17, viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut tirsdag.

Af de 17 indlagte er seks af dem stadig indlagt på en intensivafdeling. Tre af dem er lagt i respirator.

Der er ikke registeret nye dødsfald med corona, og dermed er 610 personer i Danmark døde med coronavirus ifølge myndighederne.

Det betyder også, at der har været ét dødsfald med corona siden 6. juli - altså mandag i sidste uge.

Antallet af indlagte har siden tirsdag i sidste uge været tilsvarende stabilt med enten 17 eller 18 indlagte.

I den daglige opdatering optræder også 24 nye bekræftede smittetilfælde, samt yderligere 30 tilfælde af en overstået infektion.

Professor i virologi Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet, ser tallene som udtryk for, at Danmark er et godt sted i forhold til epidemien.

- Umiddelbart hæfter jeg mig ved, at vi stadig ligger lunt i svinget, specielt når man ser på, hvor mange lande der er truet af en genopblussen af epidemien.

- Så ser det godt ud herhjemme med lave tal på de fleste områder.

Der er siden mandagens opgørelse testet 7634 personer for coronavirus. Af dem har 24 som nævnt vist sig smittet.

- Jeg noterer mig, at der stadig er nye smittetilfælde. Så smitten er her, og derfor skal vi stadig passe på, og myndighederne skal sørge for en effektiv smitteopsporing, når der sker udbrud, siger Allan Randrup Thomsen.

Professoren er spændt på, om epidemien også kan holdes på vågeblus efter sommerferien.

- En form for genopblussen tror jeg, at vi kommer til at se. Det hænger sammen med, at folk er ude at rejse, og at der er turister i Danmark. Det giver mulighed for en ny opblussen i større eller mindre omfang.

- Jeg tror ikke på, at vi kommer til at se en større anden bølge, men jeg tror på, at vi vil se lokale udbrud rundt omkring initieret af, at folk har været ude at rejse, siger Allan Randrup Thomsen.