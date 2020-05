"Enhver egnet student må kunne gennemføre et studium uden erhvervsarbejde eller urimelige forpligtelser for forældrene. Hurtig handling er ubetinget påkrævet, hvis det skal lykkes at gennemføre forkortelsen af studietiderne". Sådan sagde rektor Carl Iversen, der også var nationaløkonom, ved Københavns Universitets årsfest i 1960. Årsfesten blev overværet af kongefamilien og til venstre statsminister Viggo Kampmann (S) og undervisningsminister Jørgen Jørgensen (R). SU'en blev indført 10 år senere.

En dansk verdenssucces fylder 50

I et overvældende flertal af klodens lande lyder det som et nordisk eventyr, simpelt hen for godt til denne verden. Mens SU'en for danske unge er blevet en naturlig og velerhvervet rettighed i velfærdssamfundet.

