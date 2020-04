En cykelstjerne i danske hænder

Det er svært at sige Fränk Schleck uden også at nævne hans bror Andy.

Klar til at erobre bjergene.

Fränk Schleck var den sidste til at stoppe karrieren i 2016. Og når han den 15. april runder 40 år, kan han se tilbage på et liv i cykling, der både bød på store opture og dopingkontroverser - altid med lillebror ved sin side.

Det startede hos en dansker. Det daværende Team CSC med Bjarne Riis i spidsen gav i midten af 00'erne Fränk Schleck chancen på cyklen.

Den greb han. Med flere flotte resultater fik Fränk Schleck overbevist Bjarne Riis om, at der skulle satses på ham.

Et bånd mellem cykelchef og rytter opstod, og Fränk Schleck har selv fortalt, at disse var hans bedste år som cykelrytter.

- Bjarne troede på mig helt fra begyndelsen, og han gav mig tid til at vokse. Der var intet pres på mig. Han forstod, hvad der var godt for mig, lød det fra rytteren selv til Ekstra Bladet i 2016.

Det førte til flere flotte resultater. I 2006 vandt han Amstel Gold Race, og i 2008 cyklede han sig i den gule trøje i Tour de France.

Han har ligeledes vundet flere af de store etaper i verdens mest berømte cykelløb, og i 2011-udgaven endte han på podiet som nummer tre.

Karrieren har dog ikke kun været en dans på roser for Fränk Schleck. I 2008 blev han for første gang anklaget for brug af doping. Han endte med at blive renset.

I 2012 var han igen i søgelyset for at indtage ulovlige stoffer, og denne gang fik sagen et andet udfald. Han testede positiv for stoffet Xipamide, men det blev fastslået, at stoffet var blevet indtaget uden intentioner om snyd.

Derfor fik han kun en 12 måneders karantæne fra cykling - oprindeligt skulle straffen have lydt på to år.

Efter Tour de France i 2016 annoncerede Fränk Schleck sit karrierestop i en alder af 36 år.

Han ville trække sig, mens han stadig var på toppen, lød det fra den rutinerede rytter.