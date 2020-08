Én coronasmittet smitter lige nu 1,4 nye personer

Tallet på 1,4 dækker over, at en coronasmittet giver virus videre til 1,4 personer i gennemsnit.

- Tallet er 1,4, og det kan falde, afhængigt af i hvor høj grad de retningslinjer efterleves, siger Kåre Mølbak og tilføjer.

- Nedlukning er ikke op til mig. Men der er ikke noget, der på forhånd er udelukket. Men vi kommer næppe i den situation. Det står og falder med befolkningen, siger han.

I marts, da det stod klart, at coronavirus spredte sig, tog regeringen den drastiske beslutning at lukke landet ned.

På mandagens pressemøde vil sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) ikke afvise, at det kan blive nødvendigt igen.

- Vi er parate til at gøre det der skal til for at holde epidemien og virus under kontrol, siger han.

- I dag har vi et meget mere fintmasket net og mere viden om, hvilken sygdom vi står over for. Vi har en testkapacitet, og en befolkning der kender til situationen. Det står og falder med befolkningen, siger han.

Over sommeren har der været større udbrud af coronavirus i landet. Der har særligt været mange smittede i Ringsted, hvor i hvert fald 142 medarbejdere på Danish Crowns slagteri er blevet konstateret smittet.

Derudover er Aarhus ramt. Her er cirka halvdelen af alle nye smittetilfælde i sidste uge blevet konstateret i Aarhus.

Også Silkeborg er ramt af et lokalt udbrud. Kommunen har haft 42 nye smittede med coronavirus den seneste uge.

Mandag blev 40 børn fra en børnehave sendt hjem i isolation efter et konstateret smittetilfælde i institutionen.

Statens Serum Institut har tidligere brugt begrebet "smittetryk".

Men for at undgå mistolkning bruger sundhedsmyndighederne i stedet "kontakttal" som begreb for, hvor mange kontakter én smittet i gennemsnit vil give smitten videre til.