En blodig affære markerede Danmarks frihed

5. maj 1945 vil for altid stå som et monument for frihed i Danmark, da tyskerne kapitulerede, og Danmark dermed var befriet efter over fem års besættelse under Anden Verdenskrig.

Men inden Danmark igen kunne vende tilbage til normalen, viste 5. maj sig som en blodig dag. Modstandsfolkene kunne langt om længe gå frit på gaden, men samtidig var de tyske tropper og danske håndlangerkorps stadig til stede.