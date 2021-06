En befrielse at slippe for at være sjov

Meget er sket for Uffe Rørbæk Madsen, siden han med bandet De Nattergale hittede med sangen "It's hard to be a nissemand".

Men det tærer på helbredet at turnere landet rundt, og for Uffe Rørbæk Madsen medførte det, at han fik konstateret høreskaden tinnitus.

Det satte en stopper for Nattergale-karrieren i 1993, men når han 22. juni fylder 60 år, kan han glæde sig over, at det skulle vise sig at åbne for en ny karriere.

Han ville gerne i gang med nogle mere dramatiske roller, og det ønske er flere gange gået i opfyldelse.

Senest med en rolle i Viaplays nyudgave af TV2's tidligere seermagnet "Den som dræber" fra 2019.

Her spiller han kriminalefterforskeren Dennis.

- Når man har lavet komedie så længe, som jeg har, er det nogle gange befriende ikke at skulle være sjov - ikke at skulle have et grin ud af det, har Uffe Rørbæk Madsen tidligere sagt til Ritzau.

Men vejen derhen har været lang, for når man er kendt som komiker, så skal omverdenen vænne sig til, at talentet også rækker til andet.

- Jeg vil tro, at der kan være en vis træghed med hensyn til casting. At man godt kan blive lidt firkantet, når man caster, så derfor kan det måske være svært at hoppe fra den ene ting til den anden.

Tiden med De Nattergale går tilbage til begyndelsen af 1980'erne, hvor Uffe Rørbæk Madsen fandt sammen med vennerne Viggo Sommer og Carsten Knudsen i Ribe Revyen.

Nogle år senere dannede de trioen, som toppede publikumsmæssigt i 1993 med 115.000 solgte videoer af "The Julekalender" og 55.000 solgte eksemplarer af albummet "Vi må da håbe det bli'r bedre i morgen".

Senere fandt de tre i en periode sammen igen i serien "CWC Canal Wild Card", der supplerede "The Julekalender".

Uffe Rørbæk Madsen, som er født i Sønder Bjert ved Kolding, har også spillet med i serier som "Mit liv som Bendt" fra 2001 og "Teatret ved Ringvejen" fra 2006 samt i kortfilmen "Vimmersvej" fra 2003.

I 2018 og 2020 var han manuskriptforfatter på julefilmene "Julemandens datter".

