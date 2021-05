Lørdag aften har bevægelsen Men in Black været på gaden i Aalborg for at demonstrere mod regeringens coronahåndtering.

En anholdt og flere sigtede ved Men in Black-demo i Aalborg

Fire er blevet sigtet for at overtræde fyrværkeriloven efter at have fyret romerlys af. En af dem er anholdt.

Fire personer er ved en Men in Black-demonstration i Aalborg blevet sigtet for at overtræde fyrværkeriloven lørdag aften.

Blandt dem er en 26-årig mand, som politiet har anholdt for at overtræde både fyrværkeriloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har løbende haft dialog med arrangørerne, hvilket har været positivt, udtaler vicepolitiinspektør Henrik Skals i meddelelsen.

- Nogle af de fremmødte har dog fyret romerlys af, og i den forbindelse har vi sigtet fire personer for at overtræde fyrværkeriloven. En af de fire, en 26-årig mand, har vi anholdt, lyder det.

Optoget begyndte klokken 19 lørdag aften i Kildeparken i Aalborg. Det sluttede samme sted cirka to timer senere.

Ifølge politiet har cirka 250-300 personer deltaget.

Men in Black har arrangeret flere demonstrationer i København siden december. Flere gange har de ført til anholdelser og opsigtsvækkende sager.

En demonstration i januar tiltrak sig stor opmærksomhed. Her blev en dukke, der forestillede statsminister Mette Frederiksen (S), stukket i brand.

I begyndelsen af april blev en 31-årig mand idømt halvandet års fængsel for sin rolle ved en Men in Black-demonstration i København 9. januar.

Han blev dømt for at have affyret mindst seks skud med et romerlys mod politiet. Dommeren tog en særlig coronaparagraf i brug og forhøjede straffen.

Tidligere har en 30-årig kvinde og en 23-årig mand fået forhøjet straffen efter den særlige paragraf. De fik henholdsvis to års fængsel og 15 måneders fængsel for deres handlinger ved demonstrationen.