En aktivist med slagkraft

For at få analyser.

Alicia Garza er pludselig blevet en af de aktivister, som amerikanske medier går til for at få forklaringer.

Hun er en sort kvinde, der den 4. januar fylder 40 år, og hun er en af de personer, som tv-stationen CNN gik til, da den skulle have svar på spørgsmål om et år med raceproblemer i USA.

Et år med et præsidentvalg ud over det sædvanlige. Et år med pandemi.

Alicia Garza er kvinden bag begrebet "Black Lives Matter", så hun svarer med en vis pondus.

- Det store flertal af sorte vælgere, både mænd og kvinder, stemte for at fjerne præsidenten fra Det Hvide Hus, sagde hun til CNN en uge efter præsidentvalget i november, da Donald Trump havde tabt til Joe Biden.

Hun forklarede, at det skyldtes flere ting, herunder at Trump havde forbindelser til hvide nationalister og hvide militser.

Det havde at gøre med håndteringen af coronapandemien, hvor fattige sorte er ramt hårdt. Det havde at gøre med politivold mod sorte.

- Sorte vælgere så en direkte forbindelse mellem at protestere i gaderne og protestere ved stemmeurnerne.

Protesterne i gaderne er ofte sket i Black Lives Matters navn. Det er en løs bevægelse, der ikke synes at have en direkte organisation.

Det ser ud til, at selve begrebet kom ved et tilfælde.

I 2013 blev George Zimmerman frikendt for drab på den ubevæbnede sorte teenager Trayvon Martin i Florida.

- Jeg overraskes hele tiden over, hvor lidt betydning sorte liv har (how little black lives matter). Alle liv har betydning, skrev Garza på Facebook.

Patrisse Cullors, en anden aktivist, delte opslaget under hashtagget #BlackLivesMatter, og så var begrebet født.

Det blev en bevægelse, der kæmpede mod vold mod sorte, specielt politiets vold.

Alicia Garza har blandede rødder. Hun er vokset op med en sort amerikansk mor og en jødisk stedfar i et overvejende hvidt kvarter i San Francisco.

Ifølge avisen The Guardian er hun gift med en mand, der er transseksuel, og som også er aktivist.