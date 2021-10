En af to tiltalte er kendt skyldig i drab på Eddie Christensen

En mand er blevet kendt skyldig i drab, og en anden er blevet frifundet i en sag om 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen, som sidste år blev skudt og brændt på et bål.

Det har Retten i Hjørring mandag afgjort. Det skriver Ekstra Bladet.

Der er tale om en 53-årig svensk mand, som Retten i Hjørring mener, er skyldig i at have dræbt Eddie Karl-Johan Christensen.

Retten fandt desuden, at han er skyldig i "usømmelig omgang med lig", for at have skudt Eddie Karl-Johan Christensens hund, Rocco, og for at have overdraget en pistol.

Hans medtiltalte - en 46-årig svensk mand - blev af retten frifundet for drab.

Han blev dog fundet skyldig i usømmelig omgang med lig og besiddelse af skydevåben, idet han fik overdraget en pistol af den 53-årige.