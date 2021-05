Emma Holten nægtede at skamme sig

Hun skulle skamme sig, skrev de. Og sende flere nøgenbilleder, hvis de ikke skulle kontakte hendes chef og familie.

Hvis der er et lyspunkt i at blive udsat for så grov en forbrydelse, er det, at Emma Holten fik øjnene op for en ulighed i samfundet - og fik åbnet andres øjne for den.

For Emma Holten, der på lørdag fylder 30 år, nægtede at lade krænkerne vinde. Hun lod ikke deres ufrivillige seksualisering og objektivisering af hende være det sidste ord.

Hun svarede igen med "Samtykke" - en personlig artikel om digitale krænkelser og en ny billedserie, hvor hun tog magten tilbage over fortællingen om hendes krop. Og gjorde opmærksom på det udbredte fænomen, at krænkere deler især kvinders privatfotos - også kendt som hævnporno.

Historien udkom i 2014 på det lille webmagasin Friktion, som hun selv var med til at stifte, men gik hurtigt verden rundt.

Emma Holten blev inviteret til interviews, debatter, foredrag og gallamiddage som en ny og slagkraftig feministisk stemme: en aktivist og debattør med en personlig fortælling med bred relevans.

De følgende år talte hun for alt fra danske gymnasieelever til FN-paneler i New York og nåede ud til millioner gennem medier og foredrag. Sideløbende modtog hun den ene demokrati- og hæderspris efter den anden.

Arbejdet bar også frugt: Der kom langt større fokus på problemet, og straffen for digitale krænkelser blev mangedoblet i Danmark.

Ikke mindst blev samfundets syn på ofrene for digitale krænkelser forandret, mener hun.

- Før blev det set som en konsekvens af at være ung, dum og billig. Nu ser man det i langt højere grad som et brud på grundlæggende retsprincipper, siger Emma Holten.

Det konstante aktivistiske arbejde havde dog også sin pris for Emma Holten, der i 2017 trak stikket fra den danske debat og flyttede til New York.

- Det var et kæmpe privilegie at få den platform og tale med en masse, men jeg havde også brug for at genoverveje, hvordan jeg kunne lave feministisk aktivisme. Jeg havde mange lange, dårlige aftener, hvor jeg var meget ked af det, for det er også hårdt at arbejde med det værste, der nogensinde er sket for dig, siger Emma Holten.

Hun er siden vendt tilbage til Danmark og fortsætter i det aktivistiske og feministiske spor. I januar startede hun som politisk konsulent hos Kvinderådet, og senere i år er hun aktuel med et foredrag om feministisk økonomi.