Embedsmand om politi-indgreb under besøg: Unødvendigt knæfald

En erfaren embedsmand i Udenrigsministeriet giver udtryk for ærgrelse over, at politiet overtrådte Grundloven ved et kinesisk statsbesøg i 2012. Faktisk var det unødvendigt, lyder det.

Undervejs i karrieren har han været beskæftiget med relationen til Kina, og derfor afhøres han af kommissionen, som undersøger håndteringen af officielle kinesiske besøg.

Under statsbesøget i 2012 rev betjente tibetanske flag ud af hænderne på fredelige borgere, og en demonstration blev skjult for den prominente gæst, som var præsident Hu Jintao. Det var "klart ulovlige" indgreb, har kommissionen tidligere slået fast. Godt 100 personer har siden fået erstatning.

- Det var et knæfald, og det var ikke nødvendigt. Og det var også kontraproduktivt, for kineserne respekterer ikke nødvendigvis dem, der føjer sig, siger Nis Lauge Gellert.

I planlægningen op til statsbesøget fortalte den kinesiske ambassade flere gange både Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Gellert og hans kolleger, at man ikke ønskede at blive konfronteret med "fornærmende manifestationer". Altså demonstrationer.

Chefkonsulent Nis Lauge Gellert noterede nøje i et referat af et møde, hvad stormagten ønskede og var bekymret for.

- Der var en række møder, men detaljerne, nuancerne og forskellene kan jeg ikke huske. Jeg kan bare huske, at det var samme besked, de rullede ud hver gang, forklarer Nis Lauge Gellert.

Få dage før statsbesøget ringede embedsmanden til formanden for Støttekomitéen for Tibet, Anders Højmark Andersen.

- Det er meget muligt, at jeg har spurgt om demonstrationer, og i givet fald var det af almindelig interesse, siger han.

Kommissionen har allerede endevendt forløbet én gang. Men i den nye undersøgelse er det lykkedes at finde én bestemt mail, som ikke oprindeligt kom frem i lyset, og som kommissionen tilsyneladende lægger en del vægt på. Den er blevet opdaget i en ellers slettet mailboks.

Afsenderen var daværende departementschef Claus Grube, der med et "kære venner" kontaktede en række ledere to døgn før besøget. Budskabet var, at han meget håbede, at PET og især Københavns Politi kunne bibringes "den nødvendige forståelse for deres vigtige roller. Ingen ansigtstab!"

Mailen er enestående på den måde, at ingen andre af de udleverede ni millioner dokumenter fra ministeriet indledes med et "kære venner", oplyser udspørger Jakob Lund Poulsen.

Han ønsker at høre Nis Lauge Gellerts udlægning.

- Den her mail handler om, at politiet skal være på dupperne, men ikke dermed, at de skal bryde nogle love eller Grundloven, lyder svaret fra embedsmanden, som nu beskæftiger sig med folkeret og menneskerettigheder.