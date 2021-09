Embedsmand om Støjbergs centrale notat: Blev hurtigt glemt

Det fortæller Anne Nygaard Just, der var fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet, da daværende minister Inger Støjberg besluttede at adskille mindreårige på asylcentre fra deres ægtefælle.

Anne Nygaard Just var en af dem, der arbejdede med notatet, da det skulle udarbejdes. Hun fortæller, at der blev holdt et møde efter notatets godkendelse, hvor der var en række drøftelser om den juridiske vurdering.

- Derfor var det min vurdering, at notatet blev overhalet af de drøftelser, som var efterfølgende, siger hun torsdag, hvor hun afhøres i Rigsretten.

Dermed gentager hun, hvad hun sidste år forklarede, da hun vidnede i Instrukskommissionen.

René Offersen bryder da også ind under hendes forklaring og påpeger, at hun ikke bør sidde med sin forklaring fra kommissionen i retten, hvilket hun accepterer.

Notatet, som ifølge Støjbergs forsvarer er centralt, tilsiger, at der er undtagelser til adskillelserne af asylparrene.

Instrukskommissionen mente dog, at notatet mistede sin betydning, da Støjberg i en pressemeddelelse - dagen efter at have godkendt notatet - ikke nævnte undtagelser.

Nu bliver det så op til Rigsretten at tage stilling til, om Støjberg udstedte og fastholdt en ulovlig instruks.

Anklager Jon Lauritzen spørger torsdag også den tidligere fuldmægtige i ministeriet, ind til, hvorfor hun tror, at notatet hurtigt blev glemt.

- Jeg baserer det på, at notatet blev lavet og godkendt i februar (2016, red.), og så husker jeg ingen drøftelser om notatet efterfølgende, siger hun, men nævner dog, at hun på et tidspunkt sendte det til et familiesammenføringskontor.