Embedsmænd ville berigtige Støjbergs pressemeddelelse i asylsag

To embedsmænd var bekymrede for, at daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V) var gået for langt ved i 2016 at fjerne undtagelser fra en pressemeddelelse, som handlede om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Fordi pressemeddelelsen var uden undtagelser, var embedsmændene betænkelige. I dag står det klart, at parrene har et krav på en individuel vurdering, andet er ulovligt.

Pressemeddelelsen blev udsendt 10. februar 2016 og kom i praksis til at fungere som en instruks, fordi der ikke blev udsendt andet skriftligt.

På baggrund af en henvendelse fra en journalist omkring en uge efter blev tidligere fuldmægtig i Udlændinge- og Integrationsministeriet Anna-Sophie Saugmann-Jensen involveret i sagen.

- I forbindelse med, at jeg bliver involveret i pressemeddelelsen, kan jeg se, at det hele fremstår undtagelsesfrit, det bliver jeg ret betænkelig over. Vi har en snak om det her og er helt enige om, at pressemeddelelsen skal berigtiges, siger hun i dag.

Snakken havde hun med chefkonsulent i Udlændinge- og Integrationsministeriet Merete Milo på hendes kontor.

Milo gav under sin afhøring indtryk af, at hun var bekymret, og hun nævnte det for afdelingschef Lykke Sørensen, men at de ikke gik videre med det.

I en mail om henvendelsen fra journalisten skrev Lykke Sørensen, at "det er ministerens klare tilkendegivelse, at der ikke skal være undtagelser."

Inger Støjberg har forklaret, at hun anser en pressemeddelelse for at være politisk kommunikation, og at indholdet derfor ikke behøver være juridisk korrekt.

Hun har videre forklaret, at hun pressede på for at fjerne afsnittet om undtagelser fra pressemeddelelsen til offentligheden, men at hun accepterede undtagelser indadtil.

I embedsværket blev det dog opfattet sådan, at adskillelse af asylpar skulle være uden undtagelser.

Journalisten bag henvendelsen havde talt med en række eksperter, der mente, at det var ulovligt, at der ikke var undtagelser ved adskillelsen af asylpar, hvilket det har vist sig at være.

Journalisten fik aldrig svar på sin henvendelse, som flere embedsmænd var inde over og kom med udkast til svar til.

Embedsmændene kunne efter alt at dømme ikke finde et svar, de selv kunne stå inde for, som kunne passe med ministerens udmelding, som de forstod den.

Journalisten fik at vide, at det på grund af ferie ikke kunne lade sig gøre at få et svar.