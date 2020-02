Ellen Trane trives bedst i blæsevejr

Ellen Trane Nørby er ikke bange for modvind, faktisk trives hun i det. Og det er jo en praktisk evne for den ambitiøse Venstre-politiker, der kobler bedst af med en tur ved Vesterhavet med blæst i ansigtet.

Lørdag den 1. februar fylder den tidligere minister og nuværende folketingsmedlem 40 år.

Ellen Trane Nørby er vokset op i Nørre Nissum ved Lemvig. Faderen, Jørgen Andreas Nørby, er forhenværende venstreborgmester i hjembyen.

Hun blev ikke valgt ind i EU-Parlamentet i 2004, men det flotte stemmetal på 25.000 gav hende mod på mere. Efterfølgende satsede hun på Folketinget, og ved valget i 2005 blev Trane Nørby valgt ind.

Allerede året efter kunne hun mærke, at hun havde en minister i maven, men det var først i 2015, at hun nåede sin drøm.

Minister for børn, undervisning og ligestilling blev hun i Lars Løkke Rasmussens Venstreregering, og da VLAK-regeringen opstod i 2016 efter et mindre kaos, blev Ellen Trane Nørby udpeget som sundhedsminister.

Dermed stod hun i spidsen for VLAK-regeringens plan for at nedlægge regionerne i forbindelse med forslaget om en ny sundhedsreform.

Det blev hun ikke populær på i dele af Venstres bagland, men det gav hende en lærdom i at inddrage baglandet mere.

Modvind mærkede hun også i 2012. B.T. bragte flere historie om, at hun havde brugt sin position til at forsøge at presse daværende kulturminister Uffe Elbæk (R) til at sikre statsstøtte til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Her sad Trane Nørbys mor i bestyrelsen.

Ellen Trane Nørby valgte blandt andet at stille 696 spørgsmål om, hvorfor andre museer godt kunne få statens støtte.

Som politisk ordfører fra 2011 til 2014 måtte hun i strid modvind også forsvare nogle af Løkkes bilagssager.

Under formandsopgøret mellem Løkke og Kristian Jensen i 2014 støttede hun dog sidstnævnte.

I 2013 blev Ellen Trane Nørby valgt som Venstres spidskandidat til EU-parlamentsvalget i 2014. Men ganske bemærkelsesværdigt trak hun sit kandidatur, da hun blev gravid kort før valget. Året efter blev hun minister.

Efter sensommerens opgør i Venstre sidste år stillede hun op til posten som næstformand i Venstre, selv om hun vidste, at Inger Støjberg var den klare favorit.

Den midtersøgende Ellen Trane Nørby tabte, men bakker nu loyalt op.