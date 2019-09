Ellen Trane advarer Venstre mod at skele for meget til højre

Forud for weekendens ekstraordinære landsmøde i Venstre, hvor der skal vælges formand og næstformand, siger næstformandskandidat Ellen Trane Nørby til Politiken, at partiet skal kigge mod midten.

I sin ministertid stod hun for en stram linje i udlændingepolitiken og var ganske populær hos støttepartiet Dansk Folkeparti.

- Vi skal som parti ikke kun tale til højreorienterede, vi skal tale ind over midten, siger næstformandskandidat i Venstre Ellen Trane Nørby til Politiken.

- Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at Venstres nye ledelse, formand og næstformand, også taler til de liberale og midtervælgere.

- Jeg mener, at det stærke team, som formand og næstformand, som ville udgøres af Jakob Ellemann og mig selv, vil være med til at sikre, at Venstre netop kan tale hen over midten.

I et læserbrev i Fyens Stiftstidende skriver Inger Støjberg:

- Det skal stå tindrende klart, at Venstre agter at stille sig i spidsen for en borgerlig regering efter næste valg.

- For det er nu engang det borgerlige samarbejde, der har bragt de bedste resultater for Danmark. Det så vi for eksempel tilbage under VK-regeringerne i 00'erne, hvor vi både fik sænket skatterne og strammet udlændingepolitikken.

Under valgkampen lancerede nu tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tanker om at danne regering med Socialdemokratiet for at holde yderfløjene uden for indflydelse.

De tanker har Inger Støjberg klart afvist.

- Der er ingen tvivl om, at Danmark har brug for en borgerlig regering med Venstre i spidsen. Og det kan vi altså aldrig få med hverken Socialdemokraterne eller De Radikale, skriver Inger Støjberg.

Ellen Trane Nørby siger til Politiken:

- En SV-regering kan aldrig være førstevalget for os. Det er jo også den diskussion, vi har haft; nu er vi et andet sted.

- Vi har en meget rød regering, som allerede har lempet udlændingepolitikken og gjort det dyrere at være dansker og drive virksomhed i Danmark. Og det er den forkerte retning for Danmark.