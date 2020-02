Ellemanns tillid til regeringen er meget lille efter S-mail

Efter at en intern mail fra Socialdemokratiet om planlagte "angreb" mod Venstre er havnet i pressen, har Venstres formand ikke særlig meget lyst til at "spille med åbne kort" i forhandlingerne om en udligningsreform.

Og partiet har ikke tænkt sig at møde op til forhandlinger om udligningsreform tirsdag, da det endnu ikke er betrygget, og tilliden til regeringen "kan ligge på et meget lille sted".

- Jeg forventer, at statsministeren vil svare på, hvorfor hun ikke er skredet ind tidligere, siger formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen efter tirsdagens spørgetime i Folketinget.

Han siger yderligere om, hvad der skal til, før Venstre kommer tilbage til bordet:

- Der er nogle mennesker i det forhandlingslokale lige nu, der skal skiftes ud. Hvem det er, den tager jeg med regeringen. Det bliver et forhandlingslokale, der kun består af politikere.

Udtalelserne kommer efter en spørgetime, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) blev stillet en række kritiske spørgsmål om mailen om planlagte angreb på Venstre baseret på ting fra forhandlingerne.

- Jeg anfægter jo ikke, at vores partier skal angribe hinanden og udfordre hinandens politik. Vi skal også gøre det på en hård måde, for ellers skulle man have lavet noget andet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Men forudsætningen, for at vi kan lave en aftale til gavn for danskerne, er et fortroligt rum, når man går ind i et forhandlingsrum.

- Hvis man er i tvivl, om det eksisterer, så kan vi jo ikke forhandle om noget som helst, siger han.

Mailen er blevet sendt samtidig med, at regeringen forhandler med blandt andre Venstre om en reform af udligningssystemet, der fordeler milliarder af kroner mellem landets kommuner.

Ifølge Jyllands-Posten er mailen sendt fra Socialdemokratiets politik- og presseafdeling (AIA) til en række centrale partiansatte, spindoktorer og ordførere.

Eksempelvis står der i mailen, at finansministerens personlige rådgiver skal finde "historier på Venstre (...) på baggrund af svar fra forhandlinger og andet".

- Det er nødvendigt, at man blotter sig under forhandlinger, og at der er plads til, at man spiller med åbne kort. Det har vi ikke særlig meget lyst til at gøre lige nu. Det må jeg bare sige, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ud over at indlede spørgetimen med at beklage mailen forsøgte statsministeren også at overbevise Venstre-formanden om, at han kan stole på, at der ikke er noget fra det fortrolige forhandlingsrum, som slipper ud.

- Det, der er mellem os i den politiske diskussion, skal selvfølgelig blive der. Jeg håber, at man tror på, at der ikke er nogen, som har tænkt det anderledes, siger Mette Frederiksen.

- Det er selvfølgelig vores opgave at bevise, at det forholder sig sådan, og det vil jeg gøre mit allerbedste til.